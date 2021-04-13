شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سي دى بروجكت: ليس لدينا خطط لوقف لعبة سايبربانك 2077 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال آدم كيشينسكى الرئيس التنفيذي المشترك بشركة CD Projekt المتخصصة فى صناعة العاب الفيديو، إنه ليس لديه خطط لوقف لعبة Cyberpunk 2077 وإنه ملتزم بإصلاح مواطن الخلل لجعل لعبته الرئيسية ناجحة على المدى الطويل وفقا لما نقلته رويترز.

وقال كيشنسكى إن CD Projekt كانت على اتصال بشركة Sony، التي سحبت Cyberpunk 2077 من متجر PlayStation الخاص بها بعد أسبوع فقط من ظهورها لأول مرة في ديسمبر وسط شكاوى من حدوث خلل في لعبة الفيديو.

وتم تأجيل لعبة لعب الأدوار، التي وصفت بأنها "عالم مفتوح ، قصة أكشن ومغامرة تدور أحداثها في مدينة ضخمة مهووسة بالقوة والتألق وتعديل الجسم" وتضم نجم هوليوود كيانو ريفز، ثلاث مرات قبل بدايتها.

قال كيشينسكي: "لا أرى خيارًا لإيقاف Cyberpunk 2077، نحن مقتنعون بأنه يمكننا نقل اللعبة إلى مثل هذه الحالة التي يمكننا أن نفخر بها، وبالتالي نبيعها بنجاح لسنوات قادمة".

وأصدرت CD Projekt الشهر الماضي تصحيحًا لـ Cyberpunk 2077، وقال Kicinski إن التصحيح الجديد 1.2 كان خطوة نحو عودة اللعبة إلى متجر PlayStation وأن صانع الألعاب البولندي لديه "علاقات ودية" مع Sony.

في الشهر الماضي، ألغت الشركة أيضًا بشكل غير متوقع خططًا لتطوير إصدار مستقل متعدد اللاعبين من Cyberpunk 2077.

قال كيشنسكى إن التنسيق أكثر خطورة بالنسبة للشركة، التي ركزت حتى الآن على ألعاب اللاعب الفردي.

في انتكاسة أخرى، تعرضت CD Projekt لهجوم إلكتروني في فبراير، وقال كيسينسكي إن الشركة لم تفقد أي بيانات في الهجوم، الذي نتج عن ثقب في برنامج خارجي، وأدى إلى تأخير 2-3 أسابيع فقط في أعمال التطوير الخاصة بها.