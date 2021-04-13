شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Flappy Bird تظهر على نظام Mac كإشعار تفاعلى ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحد المطورين من تشغيل لعبة "فلابي بيرد" عبر إشعارات نظام MacOS منذ حزفها من اب ستور عام 2014، وقام بمشاركة التجربة عبر موقع تويتر وفقا لما نقله موقع DigitalTrends.

وتم تحقيق هذا الإنجاز بواسطة المطور Neil Sardesai ، الذي أخذ نسخة طبق الأصل من Flappy Bird التي أنشأها Wil Eastcott من PlayCanvas وحوّلها إلى إطار عمل UserNotificationsUI الجديد في MacOS Big Sur.

والنتيجة هي إشعار كبير الحجم وأبعاد شاشة iPhone تقريبًا يمكنك التفاعل معه للعب لعبة side-scroller الشهيرة.

وشارك Sardesai مقطع فيديو للإخطار أثناء العمل، يظهر تنبيه غير ضار يتكون من بضعة أسطر من النص في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

عندما ينقر المستخدم على السهم الموجود في الإشعار، فإنه يتوسع ليكشف عن اللعبة والتي يمكن التفاعل معها بالنقر في أي مكان داخل التنبيه.