شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير ينتقد انقطاعات جزئية ببعض خدمات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني بعض خدمات Google حاليًا من انقطاع الخدمة، حيث يتعذر على بعض المستخدمين إنشاء مستندات جديدة في محرر مستندات وجداول بيانات Google وفقا لما نقله موقع the verege.

وتُبلغ لوحة بيانات حالة مساحة العمل من Google أن Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية كلها تعانى من انقطاعات في الخدمة.

عند محاولة إنشاء مستند جديد في محرر مستندات Google ، تظهر رسالة الخطأ التالية:

واجه محرر مستندات Google خطأ.

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لمعرفة المزيد حول أدوات تحرير مستندات Google ، يرجى زيارة مركز المساعدة الخاص بنا، نأسف للإزعاج، فريق مستندات Google.

يعرض Downdetector حاليًا ارتفاعًا في المشكلات المتعلقة بـ Google Drive و Google Classroom و Google نفسها ، على الرغم من أننا لم نواجه أية مشكلات على موقع البحث الرئيسي لـ Google.

ويبدو أن انقطاع الخدمة يحدث في بلدان متعددة، إذا كانت هناك حاجة إلى الإبلاغ على Twitter، وتحققنا من حدوث مشكلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير لا يوجد وقت مناسب على الإطلاق لانقطاع التيار، ولكن مشاكل مثل هذه قد يكون لها تأثير بشكل خاص مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون حاليًا ويدرسون من المنزل.