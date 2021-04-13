شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير ينتقد انقطاعات جزئية ببعض خدمات جوجل والان مع تفاصيل الخبر
وتُبلغ لوحة بيانات حالة مساحة العمل من Google أن Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية كلها تعانى من انقطاعات في الخدمة.
عند محاولة إنشاء مستند جديد في محرر مستندات Google ، تظهر رسالة الخطأ التالية:
واجه محرر مستندات Google خطأ.
يرجى محاولة إعادة تحميل هذه الصفحة، أو العودة إليها بعد بضع دقائق.
لمعرفة المزيد حول أدوات تحرير مستندات Google ، يرجى زيارة مركز المساعدة الخاص بنا، نأسف للإزعاج، فريق مستندات Google.
ويبدو أن انقطاع الخدمة يحدث في بلدان متعددة، إذا كانت هناك حاجة إلى الإبلاغ على Twitter، وتحققنا من حدوث مشكلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير لا يوجد وقت مناسب على الإطلاق لانقطاع التيار، ولكن مشاكل مثل هذه قد يكون لها تأثير بشكل خاص مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون حاليًا ويدرسون من المنزل.