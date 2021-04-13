تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 11-inch و iPad Air (2020)

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من

التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى

11- inch وiPad Air 2020، أن تساعدك فى الاختيار:

أجهزة أيبادiPad Pro

جهاز iPad Air (2020)

الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.