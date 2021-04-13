شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 11-inch و iPad Air (2020) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 11- inch وiPad Air 2020، أن تساعدك فى الاختيار:
جهاز iPad Air (2020)
الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2360 ×1640بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A14 Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
جهاز iPad Pro 11-inch
الشاشة: 11 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 7538 mAh.