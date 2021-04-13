ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة ..الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام شهر رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أول أسبوع في شهر رمضان المبارك.

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": مع اقتراب النصف الثاني من فصل الربيع، نتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ناصحا بتخفيف الملابس بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 30 درجة على القاهرة، وتتجاوزها مع بداية الأسبوع المقبل.

ونصح "شاهين" بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، مع شرب السوائل بقدر الإمكان خلال فترة الليل، لافتا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر ابتداءًا من منتصف الأسبوع المقبل لتعاود الانخفاض مرة أخرى.