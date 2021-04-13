شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير ينتقد فيسبوك بشأن ثغرة تستخدم من قبل سياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لصحيفة The Guardian نقله موقع the verege، استنادًا إلى وثائق داخلية وشهادة عالمة بيانات سابقة على Facebook ، صوفي تشانج، إن الشركة تتخذ إجراءات انتقائية بشأن استخدام بعض السياسيين في جميع أنحاء العالم ثغرة لنشاط غير حقيقي لتزييف الدعم الشعبي ومضايقة المعارضين.

يتحرك Facebook بسرعة للتعامل مع الحملات المنسقة للتأثير على السياسة في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان، بينما يقوم بإلغاء تحديد الأولويات أو يتجاهل ببساطة تقارير عن نشاط مماثل في الدول الفقيرة مثل أفغانستان والعراق والمكسيك والكثير من الدول اللاتينية.

قال تشانج لصحيفة الجارديان: "هناك الكثير من الضرر الذي يحدث على Facebook ولا يتم الرد عليه لأنه لا يعتبر خطرًا كافيًا للعلاقات العامة على Facebook"، "فيسبوك لا يتحمل التكلفة ولكن يتحملها العالم الأوسع ككل ".

الثغرة التي حددها تشانج تتعلق باستخدام الصفحات لإنشاء مؤيدين مزيفين تستخدمهم الحكومات للظهور بشعبية وانتقاد المعارضين، على الرغم من أن Facebook يحظر على الأشخاص تشغيل أكثر من حساب واحد ، يمكن لأي فرد إنشاء صفحات متعددة بنتائج مماثلة.

تُستخدم الصفحات عادةً لتمثيل الشركات أو المؤسسات الخيرية أو المنظمات غير الربحية أو المؤسسات الأخرى، ولكن يمكن تغييرها بسهولة لتبدو وكأنها حسابات فردية.

وحدثت إحدى الحالات التي استخدمت هذه الثغرة في هندوراس، حيث أنشأ المسئولون الذين يديرون صفحة Facebook لرئيس الدولة، Juan Orlando Hernández ، مئات الصفحات لإبداء الإعجاب بمنشوراتهم الخاصة وإضفاء مظهر الدعم الشعبي.

وكان قد تم انتقاد انتخاب هيرنانديز في عام 2017 على نطاق واسع بسبب التزوير وبالمثل في أذربيجان في عهد الرئيس إلهام علييف، استخدم الحزب الحاكم الصفحات الوهمية لمضايقة السياسيين المعارضين وانتقاد الأخبار من قبل وسائل الإعلام المستقلة.

وتم طرد Zhang ، الذي عمل مع فريق النزاهة في Facebook لتحديد مثل هذا النشاط المزيف من قِبل الشركة في سبتمبر 2020 بسبب الأداء الضعيف وفي مذكرة شاركتها في يومها الأخير وصفت كيف وجدت "محاولات صارخة متعددة من قبل الحكومات الوطنية الأجنبية لإساءة استخدام منصتنا على نطاق واسع لتضليل مواطنيها".

وعندما أبلغت تشانج مديريها عن شبكات الصفحات المزيفة، كانت استجابة Facebook غير متسقة، كانت الشركة بطيئة في الاستجابة لبعض التقارير استغرق الأمر ما يقرب من عام لإزالة شبكة هندوراس و 14 شهرًا لإنهاء حملة أذربيجان، كما تقول صحيفة الجارديان وتجاهلت الآخرين الذين وجدهم تشانج، على سبيل المثال في بوليفيا وألبانيا.

كما قال نائب رئيس النزاهة في Facebook، جاي روزين، لـ Zhang في عام 2019 بعد أن اشتكت من بطء الردود: "لدينا حرفيًا مئات أو آلاف أنواع الإساءات".

ومن أجل التحدث عن تقاعس Facebook ، رفض Zhang حزمة إنهاء خدمة بقيمة 64000 دولار مع الشركة، وفي تغريدات المصاحبة لنشر تحقيق الجارديان، قال تشانج: "انضممت إلى FB لأنني كنت أتمنى بسذاجة إصلاح الشركة من الداخل.

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك ليز بورجوا في بيان قدمته لصحيفة The Guardian: "نحن نختلف بشكل أساسي مع توصيف السيدة تشانج لأولوياتنا وجهودنا لاستئصال الإساءة على منصتنا، نحن نلاحق الإساءات بقوة في جميع أنحاء العالم ولدينا فرق متخصصة تركز على هذا العمل".

يقول بورجوا إن Facebook قد أزال "أكثر من 100 شبكة من السلوك غير الأصيل" وأن "مكافحة السلوك غير الأصيل هي أولويتنا"، لم تجادل الشركة في حقائق وقت عمل Zhang في Facebook.