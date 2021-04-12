شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيباد برو قد يواجه قيودا عند الإطلاق بسبب مشكلات فى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه iPad Pro القادم من Apple قيودًا على العرض عند الإطلاق بسبب مشكلات في الإنتاج، وفقًا لتقرير نقله موقع the verege عن بلومبرج، حيث يقول إن موردي شركة آبل يواجهون مشكلة في انخفاض عائدات التصنيع لشاشة LED الصغيرة الجديدة التي يُشاع أنها الميزة الرئيسية للطراز الجديد مقاس 12.9 بوصة ؛ وبحسب ما ورد أوقف أحد المصنّعين الإنتاج مؤقتًا.

أفاد مؤشر Nikkei الأسبوع الماضي أن إنتاج iPad قد تأخر بسبب نقص في شاشات العرض ومكونات العرض، على الرغم من أن المنشور لم يحدد الطرازات التي تم استهدافها.

ووفقا لبلومبرج لا يزال من المتوقع الإعلان عن تشكيلة iPad Pro الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومع ذلك من الممكن أن يكون للنموذج الأكبر تاريخ شحن لاحق، حيث يقول التقرير إن الطراز الأصغر لن يستخدم شاشة Mini LED ولكن الترقيات الأخرى عبر الخط تشمل معالجًا أسرع مشابهًا في القوة لشريحة M1 في أجهزة Mac الجديدة من Apple، بالإضافة إلى منفذ USB-C مطور وكاميرات أفضل.