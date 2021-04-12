شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يبحث أزمة النقص العالمى فى الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي كبار مسئولي البيت الأبيض مع كبار المسئولين التنفيذيين من ما يقرب من 20 شركة كبرى لمناقشة النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أزعج صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا.

يُوصف اجتماع البيت الأبيض بأنه "قمة الرؤساء التنفيذيين حول أشباه الموصلات ومرونة سلسلة التوريد" وسيضم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني براين ديس بحسب ما نقلته رويترز.

واعتبارًا من منتصف نهار الجمعة، وافقت 19 شركة كبرى على إرسال مدراء تنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا، والرئيس التنفيذي لشركة Ford Motor، جيم فارلي، والرئيس التنفيذي لشركة Stellantis NV، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis NV، كارلوس تافاريس.

وقال ديس في بيان إن "القمة تعكس الحاجة الملحة لتعزيز سلاسل التوريد الحيوية".

وستشارك أيضًا وزيرة التجارة جينا ريموندو، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين من GlobalFoundries وPACCAR وNXP و Taiwan Semiconductor Manufacturing Company وAT&T وSamsung وAlphabet من Google وDell Technologies و Intel Corp وMedtronic وNorthrop Grumman وHP وCummins وMicron .

وحثت مجموعة أمريكية لصناعة السيارات هذا الأسبوع الحكومة على المساعدة وحذرت من أن النقص العالمي في أشباه الموصلات قد يؤدي إلى انخفاض 1.28 مليون سيارة تم بناؤها هذا العام وتعطيل الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ألغت جنرال موتورز المزيد من إنتاج الشاحنات في مصنعين في الولايات المتحدة.

وقال سوليفان في بيان: "محاولة معالجة سلاسل التوريد على أساس كل أزمة على حدة يخلق نقاط ضعف أمنية وطنية خطيرة".

تضررت شركات صناعة السيارات بشكل خاص من النقص العالمي في الرقائق بعد العديد من الطلبات الملغاة عندما كانت مصانع السيارات متوقفة عن العمل خلال جائحة فيروس كورونا.

عندما كانوا مستعدين لاستئناف الإنتاج، وجدوا أن صانعي الرقائق كانوا مشغولين في تلبية طلبات صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعًا في الطلب على الأجهزة المتميزة - سواء للعمل أو الترفيه - حيث يقضي الناس وقتًا أطول في المنزل.

وتواجه شركات الإنترنت ذات النطاق العريض والهواتف المحمولة والتلفزيون الكبلي أيضًا تأخيرات في تلقي "محولات الشبكة والموجهات والخوادم ... سيؤدي النقص في أشباه الموصلات والتأخيرات المرتبطة بذلك إلى تأثير مئات الملايين من الدولارات على النطاق العريض وصناعة التلفزيون الكبلي هذا العام قالت مجموعة صناعية هذا الأسبوع.

ويريد الرئيس جو بايدن 100 مليار دولار على الأقل لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتمويل الاستثمارات لدعم إنتاج السلع الحيوية، لكن المسؤولين قالوا إن هذا التمويل لن يعالج احتياجات الرقائق قصيرة الأجل.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستعقد لجنة التجارة بمجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها بشأن إجراء من الحزبين لتعزيز جهود البحث والتطوير التكنولوجي في محاولة لمعالجة المنافسة الصينية.