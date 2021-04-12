تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة mini-LED في أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع بلومبرغ تقرير جديد اليوم كشف من خلاله عن خطط ابل لإطلاق جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش وشاشة mini-LED في أبريل.

يؤكد تقرير بلومبرغ الذي نشر اليوم على أن شركة ابل تستعد لترقية جهاز iPad Pro من شاشة LCD إلى شاشة mini-LED بحجم 12.9 إنش، على أن تطلق هذا الإصدار في 2021.

من جانب أخر لم يؤكد تقرير بلومبرغ على خطط ابل لدعم جهاز iPad Pro المميز بحجم شاشة 11 إنش أيضاً بشاشة mini-LED أو أن الشركة تستمر في دعم هذا الإصدار بشاشة LCD.

بينما أشار التقرير إلى أن ابل تقدم جهاز iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش و11 إنش في نفس الحدث، على أن يتم شحن الإصدار المميز بحجم 11 إنش بكميات محدودة.

وتشير التوقعات إلى أن شاشة mini-LED تدعم أجهزة iPad Pro في الوصول إلى مستويات أعلى في التباين والسطوع، أيضاً كشفت بعض التسريبات المصورة التي نشرت مؤخراً على أن جهاز iPad Pro يأتي بنفس تصميم إصدارات 2020 مع تغيير في إعدادات الكاميرة، حيث ينطلق الإصدار الجديد بإعدادات ثلاثية.

يذكر أن جهاز iPad mini 6 القادم يأتي بزر رئيسي بتصميم أكثر سماكة، كما يشار إلى أن هذا الإصدار يأتي بحجم أكبر للشاشة من 8.4 إنش إلى 9 إنش، أيضاً من المتوقع أن تنطلق التحديثات الجديدة لأجهزة iPad Pro برقاقة معالج A14X التي تقدم آداء يحاكي M1، وتدعم Thunderbolt 4.

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