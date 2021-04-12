تكنولوجيا: هاتف Galaxy M42 سيصل هذا الشهر بمعالج Snapdragon 750G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى مجموعة Galaxy M على شعبية كبيرة في الهند، ويستعد المستخدمون المحليون للحصول على عضو آخر هذا الشهر، وهو Samsung Galaxy M42.

سيدعم هذا الهاتف اتصال الجيل الخامس بفضل معالج Snapdragon 750G، وسيصل في وقت مبكر من هذا الشهر.

وظهرت هذه المعلومات على شبكة أخبار هندية تسمى IANS، قد تم التلميح أيضا بأن سعر الهاتف المزعوم سيتراوح بين 20000 و 25000 روبية هندية، أي حوالي 265 دولارًا /335 دولارًا.

جدير بالذكر ان هذا الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير وأربع كاميرات من الخلف بينهم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

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