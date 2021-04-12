تكنولوجيا: NVIDIA تبدأ العمل مع MediaTek لجلب تقنية RTX لأجهزة ARM المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ كلاً من NVIDIA وMediaTek شراكة جديدة لإختبار تقنية RTX لتتبع الأشعة في أجهزة ترتكز على شرائح ARM من MediaTek، لإختبار وإستكشاف كفاءة وآداء تقنية NVIDIA مع أجهزة ARM المحمولة.

عرفت شركة MediaTek بإنتاج الرقاقات التي ترتكر على معمارية ARM، واليوم تبدأ MediaTek مع NVIDIA في العمل على نموذج مرجعي من أجهزة الحاسب المحمول الذي يدعم برمجيات التطوير Chromium و Linux وأيضاً NVIDIA SDK، حيث تستهدف المنصة الجديدة الجيل القادم من أجهزة Chromebook، حيث تعمل NVIDIA على جلب تقنية تتبع الأشعة RTX لهذه الفئة من الأجهزة المميزة بالوزن الخفيف والكفاءة في إستهلاك الطاقة.

ولقد أعلنت NVIDIA اليوم عن أول معالج يرتكز على معمارية ARM يعرف ب”Grace”، وهو أول معالج لمركز البيانات، وتستهدف كلاً من NVIDIA وMediaTek منافسة شركة إنتل التي تعرف ببنية x86.

وتشير التسريبات إلى أن AMD تتجه لبناء رقاقتها الخاصة التي ترتكز على معمارية ARM، بهدف دمج معمارية Radeon في كرت الشاشة بسلاسة، لذا قد تحتاج NVIDIA إلى أجهزة أكثر كفاءة من Tegra للمنافسة.

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