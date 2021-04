شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Apple Find My يدعم الآن أجهزة الطرف الثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Find My من أبل بمثابة نظام يساعد مستخدمى أبل فى تحديد موقع أجهزتهم فى حالة ضياعها أو سرقتها، حيث تم تصميم النظام سابقًا لأجهزة أبل فقط، لكن أبل أصدرت تحديثًا جديدًا لتطبيق Find My اليوم والذى يسمح للأجهزة الخارجية باستخدام الشبكة أيضًا عبر برنامج Find My Network Accessory.

وسيكون برنامج Find My Network Accessory جزءًا من برنامج Made for iPhone (MFi)، وسيساعد مطورى ملحقات الطرف الثالث على تصميم وتصنيع الأجهزة التى يمكنها استخدام إمكانات العثور على شبكة Find My من أبل، وستكون هذه الملحقات مطلوبة للحصول على موافقة من أبل وستتميز أيضًا بشارة "Works with Apple Find My" لإعلام المستخدمين.

وتعد المجموعة الأولى من الأجهزة التى ستستخدم Find My network هى أحدث دراجات S3 و X3 الإلكترونية من VanMoof، وسماعات Belkin's SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds، و Chipolo ONE Spot finder، وستتوفر هذه الأجهزة ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وإلى جانب هذا الإعلان، تطلق أبل أيضًا مسودة المواصفات لمصنعى الشرائح لاستخدام تقنية النطاق العريض للغاية فى أجهزة أبل المزودة بشريحة U1، ويجب أن تساعد هذه التقنية فى إنشاء أجهزة ذات دقة واتجاهات مكانية دقيقة.