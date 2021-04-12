شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التطبيقات الأكثر تحميلا حول العالم خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن أكثر التطبيقات من حيث عمليات التحميل خلال شهر مارس الماضى، حيث تصدر القائمة تطبيق "تيك توك" مع أكثر من 58 مليون عملية تثبيت فى مارس، ليصبح TikTok أكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تنزيلًا فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات من شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower، فقد جاء تطبيق فيس بوك فى المركز الثاني، ليصبح ثانى أكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تثبيتًا فى جميع أنحاء العالم لشهر مارس مع أكثر من 56 مليون عملية تثبيت.

فيما احتلت تطبيقات انستجرام وواتس آب وماسنجر - وكلها جزء من عائلة تطبيقات فيس بوك- أفضل خمسة تطبيقات غير ألعاب مثبتة فى جميع أنحاء العالم لهذا الشهر، وقال Sensor Tower إن الدول التى لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت TikTok كانت من Douyin فى الصين بنسبة 11%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 10%.

فيما كانت البلدان التى لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت فيس بوك من الهند بنسبة 25 %، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8%، وتشمل التطبيقات الأخرى التى وصلت إلى أعلى 10 فى القائمة الشاملة Snapchat وJosh وZoom وTelegram وCapCut.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن فيس بوك احتفظ بالمركز الأول من حيث التنزيلات من متجر Google Play، كذلك فإن منصة Moj لمقاطع الفيديو القصيرة من ShareChat وصلت أيضًا إلى قائمة 10 من أكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب التى تم تنزيلها فى جميع أنحاء العالم من متجر Google Play لشهر مارس، وفقًا لـ Sensor Tower.