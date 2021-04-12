آبل تطور جهاز Apple TV مزودًا بكاميرا ومكبر صوت

دبي - يزن راشد - أفاد تقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرج أن شركة آبل تطور منتجًا جديدًا يجمع بين جهاز Apple TV ومكبر الصوت الذكي HomePod، ويتضمن كاميرا لمؤتمرات الفيديو من خلال تلفزيون متصل ووظائف المنزل الذكي الأخرى.

وتعتبر آبل متخلفة في مجال المنزل الذكي، لكن المنتج الجديد المتعدد الاستخدامات الذي يجري تطويره حاليًا يمكن أن يغير ذلك، حيث من المفترض أن يكون مزودًا بالعتاد اللازم لأداء مجموعة متنوعة من الأدوار.

وتشمل الإمكانات الأخرى للمنتج وظائف جهاز Apple TV القياسية، مثل: مشاهدة الفيديو والألعاب، بالإضافة إلى استخدامات السماعات الذكية، مثل: تشغيل الموسيقى واستخدام مساعد سيري الرقمي من آبل.

وفي حال تم إطلاق هذا المنتج، فإنه يمثل أكثر عروض أجهزة المنزل الذكي طموحًا من آبل حتى الآن.

كما تفكر شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو في كاليفورنيا في إطلاق مكبر صوت متطور بشاشة تعمل باللمس للتنافس بشكل أفضل مع رواد السوق جوجل وأمازون.

ويجمع مثل هذا الجهاز بين جهاز آيباد ومكبر الصوت HomePod ويتضمن أيضًا كاميرا لمحادثة الفيديو.

واستكشفت آبل توصيل جهاز آيباد بمكبر الصوت باستخدام ذراع آلية يمكنها التحرك لمتابعة المستخدم في جميع أنحاء الغرفة، على غرار جهاز Echo Show الأحدث من أمازون.

ولا يزال تطوير كلا منتجي آبل في مراحله الأولى، ويمكن للشركة أن تقرر عدم إطلاق أي منهما أو تغيير الميزات الرئيسية.

وقد تساعد المنتجات الجديدة في إحياء حظوظ آبل في فئة المنزل الذكي، حيث استحوذت على 2 في المئة من سوق أجهزة البث المتلفز في عام 2020، بينما امتلكت أقل من 10 في المئة من سوق مكبرات الصوت الذكية.

وأوقفت آبل في شهر مارس إنتاج HomePod المتطور، بينما لم يتم تحديث جهاز Apple TV لأكثر من ثلاث سنوات.

وفي العام الماضي، أطلقت الشركة جهاز HomePod mini، الذي كان أفضل حالًا نظرًا لانخفاض سعره.

ودمجت آبل مجموعتي مهندسي HomePod و Apple TV في عام 2020، ووحدت البرامج الأساسية العاملة عبر كلا الجهازين، وكان هذا تلميحًا مبكرًا إلى أنها قد تدمج خطوط الأجهزة.

ولا يعتبر مكبر الصوت المدمج و Apple TV فئة منتجات تعاملت معها جوجل وأمازون بجدية حتى الآن، وذلك بالرغم من أن فيسبوك تبيع جهاز دردشة الفيديو Portal الذي يستخدم تلفزيونًا كشاشة عرض.

وتبيع أمازون جهاز Fire TV Cube مع مكبر صوت صغير، وتتصدر أمازون فئة شاشات العرض الذكية، وهو مصطلح يطلق على مكبرات الصوت الذكية ذات الشاشات.

وأصدرت أمازون مكبرات الصوت الذكية مع شاشات للمرة الأولى في عام 2017 مع إطلاق Echo Show.

وتقدم جوجل إصدارات بحجم 7 و 10 إنشات من Nest Hub، الذي يقرن مساعد جوجل مع مكبر صوت وشاشة.

وتعمل أمازون أيضًا على مكبر صوت جديد مع شاشة لجدار المستخدم يمكن أن تعمل كمحور منزلي ذكي.

وذكرت وكالة بلومبرج في شهر مارس أن آبل كانت تستكشف مكبرات صوت ذكية جديدة مع شاشات وكاميرات.

ويدعم برنامج HomeKit من آبل – الذي يتيح التحكم في أجهزة الجهات الخارجية بواسطة أجهزة آيفون وآيباد و HomePods عبر تطبيق أو سيري – منتجات أقل من الأنظمة المنافسة من أمازون وجوجل.

ولن تغير أجهزة آبل الجديدة ذلك بمفردها، لكنها قد تمنح آبل والشركاء المحتملين أسبابًا جديدة للاستثمار في النظام البيئي الأكبر للمنازل الذكية من آبل.