مايكروسوفت قد تدفع 16 مليار دولار مقابل Nuance

دبي - يزن راشد - تجري شركة مايكروسوفت محادثات متقدمة لشراء شركة Nuance للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام بنحو 16 مليار دولار.

وقد يقدر السعر الذي تتم مناقشته قيمة Nuance عند نحو 56 دولار للسهم، وذلك بالرغم من أن الشروط قد تتغير.

ومن شأن ذلك أن يمنح Nuance قيمة أسهم تبلغ نحو 16 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أقرب وقت هذا الأسبوع، حيث إن المحادثات ما تزال جارية مع إمكانية توقفها في أي وقت.

وارتفعت أسهم Nuance بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، مما أعطى الشركة، التي أرست الأساس للتقنية المستخدمة في مساعد آبل الصوتي سيري، قيمة سوقية تقارب 13 مليار دولار.

وتعاونت مايكروسوفت و Nuance منذ عام 2019 على تقنيات للقيام بأشياء، مثل: السماح للأطباء بالتقاط المحادثات الصوتية من زيارات المرضى وإدخال البيانات في السجلات الطبية الإلكترونية.

ويمكن أن تساعد هذه الصفقة مايكروسوفت في تسريع رقمنة صناعة الرعاية الصحية، التي تخلفت عن قطاعات أخرى مثل التجزئة والبنوك.

وتتمثل الفائدة الكبرى من هذه الصفقة على المدى القريب في مجال الرعاية الصحية عن بُعد، حيث يتم حاليًا استخدام منتج النسخ النصي من Nuance مع Microsoft Teams.

وحققت Nuance، التي تشمل منتجاتها برنامج Dragon للتعرف على الكلام، صافي دخل قدره 91 مليون دولار على إيرادات قدرها 1.48 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، بعد خسارة 217 مليون دولار في العام السابق.

ولا تزال شركة مايكروسوفت، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.93 تريليون دولار، نشطة في مجال الصفقات.

وأفادت وكالة بلومبرج في الشهر الماضي أن عملاقة البرمجيات تجري محادثات للاستحواذ على منصة Discord مقابل أكثر من 10 مليارات دولار.

كما اشترت شركة Zenimax Media لتصنيع ألعاب الفيديو مقابل 7.5 مليارات دولار نقدًا في صفقة أُغلقت هذا العام.

وتحتل صفقة Nuance المرتبة الثانية في قائمة الاستحواذ لشركة مايكروسوفت، بعد صفقة لينكدإن LinkedIn التي بلغت قيمتها 24 مليار دولار في عام 2016.

ودخلت مايكروسوفت مجال الذكاء الاصطناعي منذ عقود من خلال مشاريع بحثية وتركيز مبكر من المؤسس المشارك بيل جيتس على إيجاد طرق تسهل على الناس التحدث إلى أجهزة الحاسب باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة.

وعينت الشركة في السنوات الأخيرة آلاف الموظفين للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وأصدرت أدوات يمكن للعملاء استخدامها لبناء تطبيقات تفهم الكلام وتترجمه، وتتعرف على الصور وتكتشف الاختلافات.

وترى الشركة أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للمبيعات المستقبلية للخدمات السحابية.

وتواجه مايكروسوفت منافسة شرسة في المجال مع منافسين يستثمرون بكثافة في هذا المجال، مثل: جوجل و أمازون.