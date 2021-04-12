شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مجرة Miky Way ولمحة عن الأرض بصورة من محطة فضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء Soichi Noguchi لقطة جميلة لمجرة Milky Way من موقعه المميز على محطة الفضاء الدولية (ISS)، تقدم الصورة المذهلة أيضًا لمحة عن الأرض على بعد حوالي 250 ميلاً وفقا لموقع Digital Trends.

وسرعان ما ظهر رائد الفضاء الياباني كمصور مقيم بين طاقم المحطة الحالي بعد وصوله إلى هناك العام الماضي، حيث ينشر بانتظام صورًا مثيرة للفضاء والقمر ومواقع مختلفة على الأرض.

ويتم التقاط العديد من اللقطات من مرصد قبة المحطة ذي النوافذ السبع، والذي يمنح رواد الفضاء الزائرين رؤية شاملة لمحيطهم.

وفي الآونة الأخيرة كان العديد من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية ينشرون صورًا تم التقاطها من خلال نافذة على مركبة الفضاء Crew Dragon Resilience التابعة لشركة SpaceX والتي ترسو حاليًا في المحطة، إليكم جهدًا أخيرًا تم قطعه من Resilience بواسطة رائد فضاء ناسا وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية الحالي مايك هوبكنز.

ويشير تعليق رائد الفضاء الأمريكي حول "منزل جديد" إلى مناورة طيران حديثة نقلت الكبسولة من ميناء رسو إلى آخر استعدادًا لوصول مركبات فضائية أخرى، بالطبع، ليس عليك أن تكون في محطة الفضاء الدولية للحصول على صور مذهلة للفضاء.

وتمشيا مع موضوع التصوير الفوتوجرافي، عرضت وكالة ناسا مؤخرًا أفضل 20 صورة للأرض تم التقاطها على مر السنين من قبل رواد فضاء مختلفين يزورون المحطة الفضائية.

وتشمل الصور الرائعة كل شيء من المناظر الطبيعية الخلابة إلى المدن المترامية الأطراف، بينما تسلط العديد من الصور الضوء على بعض التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا حاليًا.

وقضى نوجوتشي وقتًا طويلاً للاستمتاع بالتصوير الفوتوجرافي في الفضاء، لقد كان في محطة الفضاء الدولية منذ نوفمبر 2020 ومن المقرر أن يعود إلى الأرض مع هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر على متن Crew Dragon Resilience في نهاية هذا الشهر.

وصل ثلاثة من أفراد الطاقم الجدد على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز فى نهاية الأسبوع الماضي، لذلك يوجد حاليًا 10 أشخاص على متن المحطة.

كما ستغادر كيت روبينز من وكالة ناسا وسيرجي ريجيكوف من وكالة الفضاء الروسية وسيرجي كود-سفيرشكوف محطة الفضاء الدولية في الأيام المقبلة بعد فترة ستة أشهر في الفضاء، مما يترك مساحة لأربعة رواد فضاء من طاقم 2 سيصلون على متن كبسولة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، نعم، إنه شهر مزدحم للغاية بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية.