تكنولوجيا: رسميًا: شاومي تؤكد موعد طرح مجموعة Mi 11X بالهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي بالفعل موعد إطلاق هاتفها الذكي Mi 11 Ultra في الهند والذي سيوافق الثالث والعشرون من أبريل، والآن تؤكد الشركة الصينية أنها ستطلق مجموعة X الجديدة في الهند في نفس التاريخ المذكور.

لم تكشف الشركة عن أسماء الهواتف المرفقة بمجموعة X، لكنها المحت بأن هواتف المجموعة ستقدم أداء فائق وشاشة استثنائية وتصميم رائع، ويُقال أيضًا إن هذه الهواتف قد تم تخصيصها للهند.

واستنادًا إلى الشائعات السابقة وأقوال رئيس تسويق Mi India، تنتمي الهواتف الذكية إلى مجموعة Mi 11، والتي تشمل كل من Mi 11X و Mi 11X Pro. ويُقال انه قد تم إعادة تسمية هذه الطرازات لتصبح Redmi K40/POCO F3 و Redmi K40 Pro +/Mi 11i.

من المتوقع أن يتم تشغيل الهواتف بواسطة شرائح Snapdragon 888 الرائدة، وهذا يتماشى مع التلميح الأخير الذي صدر عن رئيس شاومي بالهند بأن الشركة ستطلق العديد من الهواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 888 في الهند. من المتوقع أيضًا أن نرى إصدار Mi 11 القياسي ضمن مجموعة الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها في ذلك اليوم.

وعلى صعيدًا آخر، ستطرح شاومي أيضًا السوار الذكي Mi Band 6 الذي سيتم إطلاقه باسم Mi Smart Band 6، ومن المتوقع أيضًا إطلاق Mi Watch Lite خلال نفس الحدث. لم يتم التأكيد عن ذلك بعد، لكن من المتوقع ان تعرض الشركة إعلان تشويقي رسمي بخصوص الأمر في أي وقت قريب.

المصدر

اعلان





