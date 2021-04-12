تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير تقنية “sensor-shift stabilization” لهواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الكوري سامسونج لدعم الجيل القادم من هواتفها الذكية بتقنية جديدة تعرف ب”sensor-shift stabilization” التي تدعم الهواتف بأسلوب جديد للتثبيت.

تعمل الكثير من الشركات المطورة للهواتف الذكية على تطوير تقنية تثبيت الكاميرة لمنع الإهتزازات أثناء التصوير للحصول على صور بحودة أعلى، وتستعد سامسونج لطرح تقنية تأتي بأسلوب حديث للتثبيت وفقاً لتقرير جديد جاء من Galaxy Club.

وتختلف تقنية “sensor-shift stabilization” المطورة من سامسونج عن تقنية التثبيت البصري التقليدية، حيث تعمل تقنية سامسونج على تعويض الإهتزازات التي تؤثر على عدسات الكاميرة، كما تعمل إستقرار مستشعر الصور بشكل كامل.

وتعد تقنية “sensor-shift stabilization” واحدة من التقنيات الشائعة لدى الشركات المصنعة للكاميرات الرقمية بشكل خاص، كما قدمت التقنية خلال العام الماضي في هاتف iPhone 12 Pro Max.

ومن المقرر أن تدعم هذه التقنية سامسونج في التخلص من الطرق التقليدية في التثبيت البصري للعدسات في هواتفها الذكية، أيضاً من المتوقع أن يتطلب تنفيذ هذه التقنية مساحة أكبر حول المستشعر، بشكل خاص عند دمج هذه التقنية في المستشعر الرئيسي.

ولقد ادمجت ابل التقنية في المستشعر المميز بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة في هاتف iPhone 12 Pro Max، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج بدأت العمل مع Olympus لتطوير تقنية الكاميرة في هواتفها الذكية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مستقبل هذه التقنية خلال الفترة القادمة.

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