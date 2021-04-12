تكنولوجيا: vivo تطلق هاتف Y20s [G] برقاقة معالج Helio G80 وسعر 205 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Y20 والذي ينطلق بعنوان Y20s [G] ويضم رقاقة معالج Helio G80 وينطلق بسعر 205 دولار.

قدمت vivo هاتف Y20s [G] اليوم الذي يتوفر في سوق الفلبين بعنوان vivo Y20s، كما ينطلق لأسواق أخرى بعنوان vivo Y20G، ويتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما يضم هاتف vivo Y20s [G] إعدادات ثلاثية للكاميرة الأمامية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

أيضاً يتوفر الهاتف باثنان من الألوان هما الأزرق والأسود، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يأتي الهاتف بسعر 205 دولار.

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