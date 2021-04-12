تكنولوجيا: توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip2 في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد من TheElec إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip2 في حدث يعقد في يوليو.

كشفت سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S21 في موعد مبكر هذا العام عن جدولها الزمني المعتاد للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy S، ومن جديد تستعد أيضاً لإطلاق Fold3 وGalaxy Z Flip2 قبل الموعد المتوقع هذا العام.

ولقد أكد موقع TheElec على أن سامسونج تخطط للإعلان عن الهاتفين في شهر يوليو، كما أكد التقرير الجديد على دعم الهاتفين بشاشة LTPO، مع كاميرة مدمجة أسفل الشاشة، كما يدعم الهاتفين هذا العام قلم stylus.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Z Fold3 يأتي بقدرة بطارية 4380 mAh أي أقل من سعة البطارية المميزة لإصدار العام الماضي Z Fold2 الذي جاء بقدرة بطارية 4500 mAh، حيث تشير التسريبات إلى أن سامسونج إتجهت لخفض سعة البطارية لإستيعاب التقنيات الجديدة في الهاتف.

أيضاً من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy Z Fold3 بحجم شاشة 7.55 إنش، كبديل لحجم 7.6 إنش، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابل للطي في الإعلان الرسمي المتوقع في يوليو.

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