شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تسعى للأستحواذ على Nuance مقابل 16 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تقارير عن حصول عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت على منصة اتصالات تركز على الألعاب Discord مقابل أكثر من 10 مليارات دولار، ظهرت شائعات عن مطاردتها لشركة Nuance AI وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، تريد Microsoft شراء شركة AI مقابل 16 مليار دولار، شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها سياتل مستعدة لدفع 56 دولارًا للسهم - وهذا أعلى بنسبة 20% من إغلاق Nuance الأخير البالغ 45.22 دولارًا.

وأشار تقرير لشبكة CNBC إلى أن Microsoft قامت بأول نهج في ديسمبر، ويمكن الإعلان عن صفقة في أي وقت هذا الأسبوع، إذا تم الانتهاء من الصفقة ، فسيكون هذا ثاني أكبر استحواذ لشركة Microsoft بعد Linkedin بقيمة 24 مليار دولار.

بينما تركز Nuance كثيرًا على اتصالات المؤسسات التي تتضمن الرعاية الصحية ومشاركة العملاء، فإن ادعاء الشهرة يساعد Apple على تحسين Siri من خلال التحليلات، على مر السنين، بمساعدة شركة AI ، أعد صانع iPhone المساعد الرقمي للمحادثات والطلبات السياقية.

وتعاونت Microsoft و Nuance سابقًا في مشاريع مثل مساعدة الأطباء على إنشاء نسخ لزيارات المرضى واستدعاء السجلات الطبية أو الأدوية الموصوفة من خلال الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى ذلك، فإن مستودع شركة الذكاء الاصطناعي الذي يضم أكثر من 3000 براءة اختراع سيكون جذابًا لشركة Microsoft.

ويأتي اهتمام Microsoft بخطاب الذكاء الاصطناعي في وقت ممتع. في وقت سابق من هذا الشهر، أزالت الشركة تطبيقات Cortana - مساعد الصوت الخاص بها - من Apple App Store و Google Play Store.

بالنظر إلى هذه الخطوة، هناك فرصة ضئيلة لأن تستحوذ شركة التكنولوجيا العملاقة على Nuance لتطوير مساعد رقمي يواجه المستهلك، بدلاً من ذلك، قد ترغب Microsoft في المساعدة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي أكثر تركيزًا للمؤسسات في مجالات مثل الرعاية الصحية.