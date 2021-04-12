شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه؟.. Telesat تنافس سبيس إكس وبلو أريجون فى سباق الإنترنت الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق شركة Telesat الكندية حاليا فى مجال الانترنت الفضائي، حيث تتنافس لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضى المنخفض LEO لتوفير الإنترنت العالى السرعة من الفضاء، حيث تنافس كل من سبيس إكس وبلو اريجون.

وتتميز أقمار Telesat ذات المدار الأرضى المنخفض LEO بسعر أقل بكثير من سبيس إكس وأمازون، وكانت الشركة تعمل فى خدمات الأقمار الصناعية منذ عقود، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تبحث عن عملاء تجاريين أغنياء بدلاً من التركيز على السوق الاستهلاكية، مثل: سبيس إكس وأمازون.

وتقدم أقمار Telesat الصناعية الـ 15 المستقرة خدماتها بشكل أساسى لمحطات التلفاز ومقدمى خدمات الإنترنت والشبكات الحكومية، فيما يطلق على كوكبة المدار الأرضى المنخفض LEO من Telesat اسم Lightspeed، وتدور على ارتفاعات أقل بنحو 35 مرة من الأقمار المستقرة بالنسبة إلى الأرض GEO، وتوفر اتصالاً بالإنترنت بسرعة مماثلة للألياف الضوئية.

وتخطط Telesat لأول عملية إطلاق لهذه الأقمار فى أوائل عام 2023، بينما يوجد نحو 1200 من أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لماسك فى المدار، ورغم أن ستارلينك لديها أفضلية تتمثل فى 24 شهرًا على الأكثر، لكن لن تستحوذ أى شركة على هذا السوق بالكامل فى تلك الفترة الزمنية.