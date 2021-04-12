شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتراجع وترسل شاهدا لجلسة استماع متاجر التطبيقات بعد انتقادات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل إنها سترسل كبير مسئولي الامتثال لديها إلى جلسة 21 أبريل أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حسبما أكد مكتب السناتور إيمي كلوبوشار (D-MN) وهو ما يعد تراجعا فى موقفها السابق بعدم ارسال شاهد إلى اللجنة وهو ما عرضها لانتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لما نقله موقع the verege.

وبعث قادة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك يوم يطالبون فيها الشركة بإرسال ممثل إلى الجلسة، قائلين إن شركة Apple ترفض المشاركة.

وفي الخطاب قال كلوبوشار والسناتور مايك لي (جمهوري من ولاية يوتا) إن شركة Apple قررت "فجأة" عدم تقديم شاهد لجلسة الاستماع الخاصة بالأسواق الرقمية التي تركز على متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة: "التغيير المفاجئ لشركة Apple في مسارها لرفض تقديم شاهد للإدلاء بشهادتها أمام اللجنة الفرعية بشأن قضايا المنافسة في متجر التطبيقات في أبريل، عندما تكون الشركة على استعداد واضح لمناقشتها في المنتديات العامة الأخرى، أمر غير مقبول"، "نحن نحث Apple بشدة على إعادة النظر في موقفها وتقديم شاهد للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية في الوقت المناسب."

لكن شركة آبل أرسلت خطابًا إلى أعضاء مجلس الشيوخ قائلة إنها "فوجئت" برسالتهم وأنها كانت تنوي المشاركة لكنها سعت ببساطة إلى تغيير الموعد، وجاء في الرسالة وفقًا لبلومبرج: "لدينا احترام عميق لدورك وعمليتك بشأن هذه الأمور"، ستجعل الشركة Kyle Andeer - الذي تقول Apple إنه مثل الشركة أمام مجلس النواب الأمريكي وعدة ولايات - متاحًا في 21 أبريل، تنص الرسالة على "نتطلع إلى مشاركة وجهة نظرنا على متجر التطبيقات".

قال لي في بيان مشترك مع كلوبوشار إنه سعيد بأن أبل "غيرت مسارها ووافقت على الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة".

وقال كلوبوشار في البيان إن جلسة الاستماع ستستكشف "ما إذا كانت أبل وجوجل تستخدمان قوتهما كحراس بوابة لفرض رسوم عالية وفرض قيود تمنع المنافسة في تطبيقات الهاتف المحمول والأسواق ذات الصلة، ومشاركة الشركتين في جلسة الاستماع ضرورية"، وأضافت أن الشركات "لديها القدرة على التحكم في كيفية وصول مطورى تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى مستخدمى التطبيقات وما إذا كان بإمكانهم ذلك.

وتخضع ممارسات App Store، بما في ذلك الرسوم التي تفرض على المطورين بنسبة 30 في المائة، للتدقيق من المشرعين في الأشهر الأخيرة. ودخلت شركة آبل فى وقت سابق بنزاع مع ناشر Fortnite Epic Games ، الذي رفع دعوى قضائية ضد صانع iPhone بسبب ما تدعي أنه انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثالث من مايو.