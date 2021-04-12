علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "بلومبرج" تعلن انضمام مؤسسى جوجل لنادى الـ 100 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - انضم مؤسسا جوجل لارى بيج وشريكة سيرجى إلى قائمة الأشخاص حول العالم الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار. 

وذكر تقرير لشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن " نادى الـ 100 مليار دولار" يضم أيضا كلا من مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس ، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، وإيلون ماسك من تسلا، برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة LVMH.

وأشار آخر تحديث للمؤشر إلى أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون ثروة مجتمعة تزيد على تريليون دولار ، وقد شهدوا ارتفاع ثرواتهم بما مجموعه 110 مليارات دولار هذا العام.

يتصدر بيزوس قائمة بلومبرج بثروة صافية قدرها 196.6 مليار دولار ، بزيادة 6.3 مليار دولار ، في حين أن برين هو الأقل ثراءً ، حيث بلغ صافي ثروته 100.2 مليار دولار بعد أن شهد ارتفاع ثروته بمقدار 20.4 مليار دولار في تلك الفترة.
 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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