شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات الكمبيوتر الشخصى خلال الربع الأخير رغم نقص المكونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الإحصاءات التى جمعتها مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أنه فى الربع الأول من هذا العام، زاد المعروض من أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى السوق العالمية بشكل حاد، حيث ارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير على الرغم من نقص المكونات.

وتتضمن البيانات شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من مختلف الفئات ومحطات العمل، لكن لا يتم إدخال الأجهزة اللوحية والخوادم ذات بنية x86 فى هذا التقرير، وفى الفترة من يناير إلى مارس ضمنا، تم بيع 83.98 جهاز كمبيوتر شخصى على مستوى العالم، وهذا يمثل زيادة مذهلة بنسبة 55.2٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020، عندما كانت الشحنات 54.12 مليون وحدة.

شحنات الكمبيوتر

يلاحظ المحللون أن السوق ينمو بوتيرة متسارعة؛ على الرغم من نقص المكونات الإلكترونية وتعطل سلاسل التوريد، ويتم شرح الصورة المرصودة من خلال توسيع أسطول الكمبيوتر فى سياق التعلم عن بعد والعمل عن بعد.