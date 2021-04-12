شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ساعة ذكية جديدة لمنافسة Apple Watch هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت أول ساعة ذكية لها - يُزعم أنها تسمى Pixel watch هذا العام، وكشف المسرب الشهير Jon Prosser تفاصيل هذا الأمر، حيث إن المشروع بأكمله المتعلق بـ Pixel Watch يحمل الاسم الرمزى "Rohan" وإنه ليس بعيدًا عن الإصدار للمستخدمين فى وقت قريب.

وكشف أن الساعة المقبلة ستأتى بقرص دائرى، وقال أيضًا إنه من المتوقع أن تقدم جوجل ما يصل إلى 20 خيارًا للسوارات مثل Blue و Orange و Blue والمزيد، كما ألمح إلى أنه قد يتم إطلاق الساعة الذكية فى أكتوبر 2021، جنبًا إلى جنب مع Pixel 6.

وتم التأكيد مؤخرًا على أن جوجل ستطلق الهاتف الذكى Pixel 5a 5G فقط فى الولايات المتحدة واليابان، مما يعنى أنه سيتم إلغاؤها فى أى مكان آخر، وقد بدأ كل شيء بتغريدة من Presser قالت فيها إن جوجل قد ألغت هاتف Pixel 5a بسبب أزمة نقص الرقائق المستمرة السائدة فى صناعة التكنولوجيا.

وانتقل Prosser إلى تويتر لمشاركة الأخبار، كما أكد تقرير آخر صادر عن Android Central هذه الأخبار، وبعد أن بدأت شائعات جوجل بإلغاء Pixel 5a تمامًا، أصدرت جوجل بيانًا إلى 9to5Googleقالت فيه: "لم يتم إلغاء Pixel 5a 5G، وسيكون متاحًا فى وقت لاحق من هذا العام فى الولايات المتحدة واليابان وسيتم الإعلان عنه تماشيًا مع موعد طرح هواتف الفئة A العام الماضى ".