شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم علي بابا يتجاهل غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 2.75 مليار دولار ويرتفع 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة على بابا دانييل تشانج، إن الشركة لا تتوقع أي تأثير مادى من حملة مكافحة الاحتكار في الصين التى ستدفعها لإصلاح طريقة تعاملها مع التجار، بعد أن فرض المنظمون غرامة قدرها 2.75 مليار دولار على شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بسبب إساءة استغلال هيمنة السوق.

ارتفعت الأسهم في Alibaba Group Holdings Ltd بما يصل إلى 9% في تجارة هونج كونج حيث تمت إزالة أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين بالنسبة للشركة، وعند تخفيف الغرامة والخطوات المطلوبة لم تكن أكثر صعوبة.

وتعرضت شركة علي بابا لتدقيق شديد منذ أن وجه مؤسس الملياردير جاك ما انتقادات علنية للنظام التنظيمى الصينى فى أكتوبر.

وقال الرئيس التنفيذي دانييل تشانج في مؤتمر عبر الإنترنت لوسائل الإعلام والمحللين، في إطار "التصحيحات الشاملة" التي يسعى إليها المنظمون، ستسهل علي بابا على التجار التعامل معها بحسب ما نقلته رويترز.

تريد بكين أن تتوقف علي بابا عن مطالبة التجار بالاختيار بين التعامل معها ومنصات منافسة، وهي ممارسة تُعرف باسم "حصرية التاجر"، والتي يقول النقاد إنها ساعدتها فى أن تصبح أكبر عملية للتجارة الإلكترونية فى الصين.

قال المسؤولون التنفيذيون في علي بابا إنه على الرغم من الغرامة القياسية يوم السبت البالغة 18 مليار يوان (2.75 مليار دولار) والإجراءات التي أمرت بها الجهات التنظيمية، إلا أنهم ما زالوا واثقين من الدعم الحكومى الشامل للشركة.

وقال جو تساي نائب الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا: "إنهم يؤكدون نموذج أعمالنا"، "نشعر بالراحة لأنه لا يوجد خطأ في نموذج أعمالنا الأساسى كشركة منصة.