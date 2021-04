سوني تسعى لجلب ألعاب بلاي ستيشن الشعبية إلى هواتفها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - تخطط شركة سوني للقفز بشكل كبير باتجاه الألعاب المحمولة، حيث تشكل أكبر ألعاب بلاي ستيشن مفتاحًا لهذا الجهد.

ويكشف الإعلان عن وظيفة رئيس الجوال في استوديوهات بلاي ستيشن عن خطط للتركيز على التكيف الناجح مع امتيازات بلاي ستيشن الأكثر شعبية للجوال.

وتمتلك الشركة تاريخًا طويلًا في محاولة دمج علامة بلاي ستيشن التجارية مع الهواتف، وإن كان ذلك دون نجاح كبير.

وبصرف النظر عن العدد الصغير من الألعاب، فإن أشهر جهود سوني هي Xperia Play، وهو هاتف بلاي ستيشن الذي كان سابقًا لعصره لكنه فشل تجاريًا.

وتم إطلاق هذا الهاتف في عام 2011 مع 60 لعبة، بعضها كان كلاسيكيات بلاي ستيشن، وشملت الألعاب Cool Boarders 2 و Destruction Derby و MediEvil و Siphon Filter.

ومن شأن المرشح لمنصب رئيس الجوال في استوديوهات بلاي ستيشن أن يركز على جلب ألعاب بلاي ستيشن الشعبية إلى الهاتف المحمول

ووفقًا لوصف الوظيفة، فإن المرشح مسؤول عن قيادة وتطوير إستراتيجية ألعاب الهاتف المحمول والمساعدة في تشكيل مستقبل الألعاب مع كونه رئيسًا لوحدة الأعمال الجديدة هذه داخل استوديوهات بلاي ستيشن.

وتشمل امتيازات بلاي ستيشن الأكثر شعبية سلسلة Uncharted و The Last of Us و Gran Turismo و God of War و Ratchet & Clank، وربما نرى نسخًا محمولة نتيجة لهذه الدفعة الجديدة.

ويقول إعلان الوظيفة: إن خارطة الطريق تحتاج إلى التطوير لمدة بين ثلاث وخمس سنوات مع تحديد أهداف النمو واحتياجات الموارد ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتمتلك سوني شركة لنشر الألعاب عبر الأجهزة المحمولة تسمى PlayStation Mobile، التي نشرت أمثال تطبيق PlayStation، وتطبيق PS Remote Play، ولعبة Run Sackboy! Run!، ولعبة الألغاز Uncharted: Fortune Hunter، ولعبة God of War | Mimir’s Vision، إلى جانب مجموعة من ألعاب PlayLink، مثل: Hidden Agenda و Erica.

ومن المثير للاهتمام أن سوني قد استخدمت أيضًا شركة PlayStation Mobile لنشر ألعاب بلاي ستيشن عبر جهاز الحاسب، مثل: Horizon و Gone to the Rapture و Days Gone.

وليس من الصعب معرفة سبب سعي سوني وراء الهاتف المحمول، إذ يمكن للألعاب المحمولة جلب علامة بلاي ستيشن التجارية إلى جمهور أوسع بكثير وجني الأرباح من عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتدين ألعاب، مثل: Fortnite و PUBG و Roblox، بقدر كبير من نجاحها للاعبين عبر الأجهزة المحمولة، لكن التحدي يكمن في طريقة التنفيذ، بحيث يجب أن تتكيف الألعاب نفسها مع الهاتف المحمول دون أن تفقد ما يجعلها مميزة عبر منصة الألعاب.