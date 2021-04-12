تكنولوجيا: صور حية مسربة لهاتف سامسونج القادم Galaxy A82

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف على منصة Weibo اليوم عن أول الصور الحية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy A82 الذي ظهر بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع كاميرة أمامية تتوسط الشاشة.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان Galaxy A82، ولقد شغل الهاتف بعض التسريبات مؤخراً، واليوم يظهر في صور حية تستعرض تصميم الهاتف بوضوح من الجهة الخلفية والأمامية.

ويظهر هاتف Galaxy A82 في الصور الحية باللون الأسود مع وحدة كاميرة خلفية بتصميم مستطيل، مع ثلاثة من المستشعرات في الكاميرة وفلاش LED.

ولقد كشفت تسريبات سابقة على أن هاتف Galaxy A82 يعرف الآن برمز “Quantum2″، حيث يأتي هذا الهاتف بعد إصدار الشركة السابق Galaxy A80، إلا أن الإصدار الجديد لن يتضمن تقنيات الكاميرة التي قدمت في الإصدار السابق مثل التصميم القابل للتدوير.

أيضاً لن يتميز هاتف Galaxy A82 بتصميم بكامل الشاشة، حيث يتوسط الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بزجاج منحني في الجانبين 2.5D، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، ورقاقة معالج Snapdragon 860 مع قدرة بطارية 4500 mAh.

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