تكنولوجيا: جهاز لينوفو اللوحي المرتقب Xiaoxin Pad Plus قد يكون الإصدار الأول بتقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station على أن جهاز Xiaoxin Pad Plus اللوحي المرتقب قد يكون إصدار لينوفو الأول من أجهزة 5G اللوحية.

أكدت شركة لينوفو خلال الفترة الماضية على خططها لإطلاق اثنان من الأجهزة اللوحية بنظام الأندوريد هما YOGA Pad Pro و Xiaoxin Pad Plus، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على جهاز Xiaoxin Pad Plus اللوحي.

وتشير التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station إلى أن لينوفو تدعم جهاز Xiaoxin Pad Plus اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 750G 5G، كما يتميز الجهاز بحجم شاشة 11 إنش، حيث أكدت لينوفو حتى الآن على خططها لإطلاق نموذج WiFi الذي يعرف بنموذج رقم TB-J607Z، ومن المقرر أن ينطلق Xiaoxin Pad Plus بنظام تشغيل Android 11.

من جانب أخر كشف عن بعض مواصفات جهاز Lenovo YOGA Pad Pro اللوحي الذي يأتي بحجم شاشة 13 إنش بدقة 2K أو 2160 في 1350 بيكسل، كما يأتي هذا الإصدار بمكبرات صوتية مميزة، مع رقاقة معالج Snapdragon 870.

ولقد رصد جهاز YOGA Pad Pro بنموذج رقم YT-K606F، كما يأتي بواجهة ZUI 12.5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار للأسواق العالمية بعنوان YOGA Tab 13، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة من أجهزة لينوفو اللوحية خلال الفترة القادمة.

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