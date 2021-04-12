شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعقد مؤتمرها للمطورين Google I / O 2021 فى الفترة من 18 إلى 20 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما يكون مؤتمر Google I / O هو الوقت الذى تكشف فيه شركة جوجل عن ما كانت تعمل عليه فى العام الماضي، بما فى ذلك الإصدار التالى من أندرويد، وسيتضمن الحدث الذى يستمر لمدة 3 أيام أيضًا عددًا كبيرًا من اجتماعات ومناقشات المطورين حول خدمات البرامج المختلفة التى تقدمها جوجل.

وهذا العام، هناك شائعات عن إعلان جوجل عن أجهزة جديدة مثل Pixel Buds المحدثة وربما Pixel 5a، وفى عام 2020، كان لا بد من إلغاء Google I / O بسبب تفشى فيروس كورونا ولم يكن لدى جوجل الوقت للتخطيط لنسخة عبر الإنترنت من الحدث.

ونظرًا لأن الوباء لم ينته بعد، ولا تزال الأحداث الشخصية غير آمنة، سيكون Google I / O 2021 حدثًا افتراضيًا عبر الإنترنت، وقامت جوجل بالفعل بإعداد الموقع من أجله، وتمامًا مثل كل عام، قاموا أيضًا بإصدار لغز، والذى عند حله سيكشف تفاصيل حول IO لهذا العام، وتم فتح التسجيلات لحضور Google IO 2021.