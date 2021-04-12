شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clubhouse ينفى تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى تطبيق Clubhouse تقارير تسريب بيانات مستخدميه، حيث انتقلت الشركة إلى موقع تويتر لتوضيح موقفها حيث قالت: " هذا مضلل وخطأ، ولم يتم اختراق كلوب هاوس، والبيانات المشار إليها هى المعلومات العامة للحساب ضمن تطبيقنا، التى يمكن لأى شخص الوصول إليها عبر التطبيق أو واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا".

كما قال الرئيس التنفيذى لتطبيق كلوب هاوس "بول دافيسون": إن التقرير الذى يدعى تسريب بيانات المستخدم الشخصية كاذب، كما قال ردًا على سؤال حول تعرض المنصة لخرق بيانات: لا لم يحصل، وهذا مضلل وخطأ، ولم يتم اختراقنا، والبيانات المشار إليها هى معلومات الحساب العامة من تطبيقنا، لذا فإن الإجابة على ذلك هى لا.

يذكر أن تقرير سابق صادر عن Cyber ​​News زعم أن قاعدة بيانات SQL تحتوى على المعلومات الشخصية للمستخدمين قد تسربت عبر الإنترنت، وزعم التقرير أنه تم تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم مجانًا على منتدى قراصنة مشهور.

ووفقًا للتقرير، تتضمن البيانات المسربة معلومات مثل معرف المستخدم، الاسم، عنوان URL للصورة، اسم المستخدم، بيانات Twitter، بيانات Instagram، عدد المتابعين، عدد الأشخاص المتابعين من قبل المستخدم، تاريخ إنشاء الحساب، تمت دعوتهم بواسطة اسم ملف تعريف المستخدم.

وكان تقرير Cyber ​​News قد ذكر أن قاعدة بيانات SQL لا تتضمن معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، ومع ذلك، "حتى اسم الملف الشخصي، مع وجود اتصالات بملفات تعريف المستخدم الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعى التى تم تحديدها وإنشاءها، يمكن أن يكون كافياً لمجرم الإنترنت المختصين تسبب ضررا حقيقيا. "