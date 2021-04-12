شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق تطبيقها Shopping للتسوق على الهاتف المحمول .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع 9to5google أن شركة جوجل قررت إغلاق تطبيقاتها الخاصة بالتسوق على الأجهزة المحمولة لكل من iOS و Android وتوجه المستخدمين إلى موقع التسوق على الإنترنت بدلاً من ذلك، حيث اكتشف مطورو Xda مؤخرا أن مصطلح "sunset" قد تمت إضافته إلى عدة سلاسل من التعليمات البرمجية فى تطبيق Shopping، مما يشير إلى أنه تم إيقاف التطبيقات.

وأخبر متحدث باسم جوجل 9to5 Google أن التطبيقات ستستمر فى العمل حتى يونيو، حيث قال "فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لن ندعم تطبيق Shopping بعد الآن، لكن جميع الوظائف التى قدمها التطبيق للمستخدمين متاحة فى علامة التبويب التسوق"، وأضاف سنستمر فى إنشاء الميزات داخل علامة التبويب Shopping وتطبيقات جوجل الأخرى، بما فى ذلك تطبيق Google app.

وسمح التطبيق للمستخدمين بالاختيار من بين آلاف المتاجر عبر الإنترنت وإجراء عمليات شراء باستخدام حسابات جوجل الخاصة بهم، وللتسوّق بسرعة عبر آلاف المتاجر وشراء الأشياء باستخدام حساب جوجل الخاص بك، ووجد هذا المستخدم أن تطبيق أندرويد يعمل بشكل طبيعى يوم الأحد، ولكن بعض المستخدمين كانوا يشاهدون بالفعل رسالة "حدث خطأ ما" عندما حاولوا استخدام تطبيق Shopping.

ويعد تطبيق Shopping للموبايل أحدث منتج من جوجل التى يتم إغلاقها، وذلك بعد Reader و Hangouts و Plus - والقائمة تطول.