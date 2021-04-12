ناسا تنشر صورة مذهلة لـ”كثبان رملية زرقاء” على المريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

التقطت أقدم مركبة فضاء تعمل على كوكب المريخ تابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صورة مذهلة لكثبان رملية زرقاء .

وأصدرت الوكالة بيانا ، الخميس الماضي، بعنوان “كثبان زرقاء على الكوكب الأحمر” تظهر هذه الكثبان الرملية التي تحيط بالغطاء القطبي الشمالي للمريخ والتي تشكلت بفعل الرياح. وتغطي الصورة منطقة بعرض 30 كيلومترا، لكن في الواقع تغطي المنطقة بأكملها مساحة تضاهي حجم ولاية تكساس الأميركية.

والصورة المركبة تجمع صورا التقطتها المركبة، خلال الفترة من ديسمبر 2002 إلى نوفمبر 2004، بواسطة كاميرا التصوير الحراري للانبعاثات (THEMIS) المثبتة على متن المركبة المدارية “أوديسي”، التي قالت “ناسا” إنها أقدم مركبة فضائية تعمل على الكوكب الأحمر.

وبالإضافة إلى الكثبان الزرقاء، تحيط أيضا بالمنطقة مساحات صفراء وبرتقالية، وتعكس الألوان درجة حرارة المنطقة، فكلما ارتفعت الحرارة مالت إلى اللون الداكن، وكلما انخفضت مالت للون الأزرق.

وأوضحت “ناسا” في منشور آخر أن قياس درجات الحرارة بواسطة كاميرا (THEMIS) يسمح للعلماء معرفة طبيعة المواد في المناطق مثل الصخور أو الرمال أو الغبار، وهو ما يمكن أن “يسد الفجوات” بشأن المعلومات عن المريخ.

كانت المروحية “إنجنيويتي” التي تم إنزالها على سطح كوكب المريخ التقطت أول صورة ملونة لها يوم الثالث من أبريل الماضي. وتظهر الصورة أرضية فوهة جيزيرو وأجزاء من عجلتي مركبة “بيرسيفيرنس” التي كانت المروحية على متنها.

ونشرت وكالة “ناسا” صورة تظهر كثبانا رملية في حفرة يبلغ قطرها 5 كيلومترات، تقع ضمن خطوط العرض العليا للمريخ.