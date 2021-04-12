كشف إحدى فرضيات مصرع رائد الفضاء الأول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

لا يزال السبب الحقيقي للحادث الجوي الذي لقي فيه رائد الفضاء الأول يوري غاغارين مصرعه لغزاً حيث تكثر الروايات عن سبب الحادث. وكشف رائد الفضاء بوريس فولينوف لـ”سبوتنيك” أن إحدى الروايات هي أن طائرة غاغارين اصطدمت بمسبار رصد جوي وهو جهاز يبلغ وزنه نحو الكيلوغرام ومن المستحيل أن يراه الطيار عندما تطير طائرته بسرعة كبيرة.

ووفق فولينوف، فإن من المستحيل التوصل إلى معرفة ماذا حدث في الحقيقة.

ولقي غاغارين مصرعه، في 27 آذار 1968، أثناء قيامه برحلة تدريبية على طائرة “ميغ-15أو تي إيه” التي استقلها الطيار المدرب فلاديمير سيريوغين أيضا.

وقيل في رواية رسمية إن طائرتهما انهارت بسبب تغير مفاجئ للوضع الجوي، فارتطمت بالأرض. وقتل غاغارين وسيريوغين. ولم يكشف التحقيق عن أي عطل في الطائرة.

وتحل اليوم ١٢ نيسان، الذكرى الـ60 للرحلة الفضائية الأولى التي أنجزها غاغارين ليصبح أول إنسان راد مجاهل الفضاء، وذلك بحسب “سبوتنيك”.