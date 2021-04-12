تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy M42 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد على شبكة الإنترنت إعلان تشويقي لإصدار سامسونج المرتقب من الهواتف الذكية Galaxy M42 5G، وهو أول إصدار من هواتف 5G في سلسلة Galaxy M.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الأول من هواتف 5G في سلسلة هواتف Galaxy M المتوسطة، ولقد كُشِف عن إعلان تشويقي للهاتف إستعداداً للإعلان المرتقب.

ينطلق هاتف Galaxy M42 5G للسوق الهندي خلال الفترة القادمة، ولقد أشارت بعض التقارير إلى أن الهاتف يأتي بنموذج رقم SM-M426B/DS، حيث أعتمد الهاتف في NFC، كما رصد في قاعدة بيانات Geekbench.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 750G 5G، مع كرت شاشة Adreno 619، أيضاً يضم الهاتف شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD بلس.

أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، وواجهة One UI 3.1.

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