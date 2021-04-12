شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صانعو بطاريات السيارات الكوريون يتوصلون لتسوية في نزاع تجارى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مصنعى بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية إس كيه إنوفيشن وإل جي إنرجي سوليوشن إلى تسوية في نزاع تجاري أمريكي، بموجب شروط الاتفاقية، ستدفع SK 1.8 مليار دولار (2 تريليون وون) نقدًا وعائدات لشركة LG حسبما نقل موقع the verege عن بلومبرج.

وقالت الشركات في بيان مشترك إنها ستعمل على "المساعدة في تطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من خلال المنافسة الصحية والتعاون الودي "، وأضاف البيات أنهم" سيعملون معًا لتقوية شبكة البطاريات والسياسة الصديقة للبيئة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكى جوبايدن ".

وفي فبراير فرضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية حظر استيراد لمدة 10 سنوات على SK Innovation - من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد - بعد مزاعم بأنها حصلت بشكل غير قانوني على التكنولوجيا من منافستها LG.

وستمنع التسوية فرض حظر على استيراد بطاريات SK Innovation إلى الولايات المتحدة، الأمر الذى كان سيشكل مشكلة لإدارة بايدن. ومن المقرر أن تبدأ كل من فورد وفولكس فاجن إنتاج السيارات الكهربائية العام المقبل، باستخدام البطاريات المصنوعة فى مصنع SK بجورجيا.

وقال الرئيس بايدن في بيان يوم الأحد: "اتفاق التسوية هذا مكسب للعمال الأمريكيين وصناعة السيارات الأمريكية"، "يتمثل جزء أساسى من خطتي لإعادة البناء بشكل أفضل في بناء المركبات الكهربائية والبطاريات المستقبلية هنا فى أمريكا، في جميع أنحاء أمريكا بواسطة عمال أمريكيين، نحن بحاجة إلى سلسلة إمداد قوية ومتنوعة ومرنة لبطاريات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة، حتى نتمكن من توفير الطلب العالمي المتزايد على هذه المركبات والمكونات.