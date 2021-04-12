خبر سار لكل عشاق ألعاب «بلايستيشن»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "سوني" اليابانية خبر سار لكل عشاق ألعاب منصة الألعاب الشهيرة "بلايستيشن".

وبحسب ما ذكر موقع "إنجاديت" المتخصص في الشأن التقني، فإن شركة "سوني" أعلنت أنها تسعى حالياً لجلب ألعاب "بلايستيشن" الشهيرة إلى الهواتف الذكية.

وأضاف الموقع أن الشركة اليابانية قامت بتعيين مديراً تنفيذياً في قسم "بلايستيشن" من أجل التركيز على نقل ألعاب المنصة الشهيرة إلى الهواتف الذكية، وكيفية استفادة الشركة اليابانية من الأمر.

ولم تحدد "سوني" الأطر الزمنية لتنفيذ تلك الخطة، ولكن يتوقع أن تستغرق تلك المهمة فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات تقريباً.

وأشار الموقع إلى أن "سوني" تمتلك تاريخاً طويلاً من محاولات دمج ألعاب "بلايستيشن" إلى الهواتف الذكية، أشهرها إطلاقها هاتف "إكسبيريا بلاي"، والذي يعتبر أول هاتف "بلايستيشن" في العالم.

وفي وقت سابق، تعهدت سوني بأن 99% من الألعاب الموجودة على منصة "بلايستيشن 4" سيمكنها أن تعمل على أجهزة "بلايستيشن 5" الجديدة.