شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التسجيل فى MyFitnessPal وتتبع الوزن والتمارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر MyFitnessPal طريقة سهلة لتتبع السعرات الحرارية والتدريبات في تطبيق واحد، بينما تقدم الشركة نموذجًا مميزًا مجانيًا ومدفوعًا، يمكن حتى للمستخدمين الذين لا يدفعون والذين لديهم حساب الوصول إلى العديد من ميزات MyFitnessPal الأساسية عند تسجيل الدخول، ويتطلب MyFitnessPal من الأعضاء أن يكون لديهم حساب مسجل لاستخدام التطبيق والموقع الإلكتروني.

لكن الاشتراك في حساب لا يتطلب أكثر من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور، وبمجرد التسجيل، يستغرق تسجيل الدخول إلى حساب MyFitnessPal الخاص بك، سواء على الويب أو أحد تطبيقات الهاتف المحمول، بعض الخطوات البسيطة، التي نقدمها وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تسجيل الدخول إلى MyFitnessPal على سطح المكتب

1. اذهب إلى موقع MyFitnessPal الإلكتروني.

2. اضغط على خيار "تسجيل الدخول" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. ادخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور المرتبطين بحسابك.

4. اضغط على "تسجيل الدخول".

في صفحة تسجيل الدخول، يمكنك تحديد المربع الذي يطلب من الموقع أن يتذكر معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها في كل مرة تزور فيها الموقع.





كيفية تسجيل الدخول إلى MyFitnessPal على أيفون

1. اضغط على أيقونة تطبيق MyFitnessPal على الشاشة الرئيسية لجهازك لفتح التطبيق.

2. في المساحات المتوفرة، ادخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور المرتبطين.

3. اضغط فوق الزر "تسجيل الدخول" ليتم نقلك إلى الشاشة الرئيسية المخصصة لك.



كيفية تسجيل الدخول إلى MyFitnessPal على أندرويد كيفية تسجيل الدخول إلى MyFitnessPal على أندرويد 1. افتح تطبيق MyFitnessPal.

2. ادخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في الصفحة المقصودة للتطبيق.

3. اختر "تسجيل الدخول".