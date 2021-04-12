شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مركبة Odyssey التى رسمت خرائط للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية العشرون لإطلاق المركبة الفضائية Mars Odyssey التابعة لناسا، والتي كانت تدور حول المريخ منذ عام 2002.

وهذا يجعلها أطول مركبة فضائية عمرا تم إرسالها إلى المريخ، وتواصل عملها في مراقبة سطح المريخ وفقا لموقع Digital trends.

كان أحد اكتشافات Odyssey الرئيسية هو اكتشاف الجليد تحت السطحي على سطح المريخ، اكتشف الجليد تحت السطح الضحل للكوكب، وتأكدت هذه القراءات لاحقًا من قبل مسبار فينكس.

وقال عالم المشروع جيفري بلوت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، والذي يقود مهمة أوديسي، في بيان: "قبل أوديسي لم نكن نعرف مكان تخزين هذه المياه على الكوكب"، "اكتشفناها لأول مرة من المدار وأكدنا لاحقًا أنها كانت موجودة باستخدام مركبة الهبوط فينيكس."

يعد تحديد موقع الجليد على المريخ أمرًا محوريًا لسببين: أولاً فهم تاريخ المياه على الكوكب وبالتالي ما إذا كان بإمكانه دعم الحياة في وقت ما، وثانيًا، لتمكين البعثات المأهولة في المستقبل إلى الكوكب.

وتشمل الإنجازات الأخرى التي كانت أوديسي جزءًا منها الكشف عن تكوين كوكب المريخ، من خلال وضع خريطة عالمية باستخدام أداة نظام التصوير الحراري للانبعاثات (THEMIS)، لم يؤد هذا إلى إنشاء خريطة للسطح فحسب، بل قدم أيضًا معلومات حول مكونات السطح مثل الصخور أو الرمل أو الغبار.

كما تم استخدام بيانات المركبة المدارية للمساعدة في اختيار مواقع الهبوط لبعثات المريخ. حدد THEMIS مخاطر مثل الصخور التي يجب تجنبها، ويمكن استخدام خرائط الجليد الخاصة به لتحديد موقع هبوط لمهمة مأهولة في نهاية المطاف.

قال فيليب كريستنسن، رئيس THEMIS في جامعة ولاية أريزونا، في بيان: "في الأربعين عامًا الماضية انتقل كوكب المريخ من نقطة حمراء في السماء إلى عالم عرفناه تقريبًا مثل عالمنا"، "لعبت Mars Odyssey و THEMIS دورًا رئيسيًا في هذا التحول وكان لشرف عظيم أن تكون جزءًا من استكشاف المريخ."

لا تزال أوديسي تعمل ولديها وقود دافع يكفي حتى عام 2025، ومن المتوقع أن تواصل عملها في مراقبة سطح الكوكب.

قال كريستنسن: "المريخ مكان ديناميكي ومتغير للغاية لذلك نأمل أن يستمر كل من THEMIS و Odyssey في مراقبة الكوكب لسنوات عديدة قادمة"، "الاستكشاف دائمًا به مفاجآت، لذلك حتى بعد 20 عامًا لا نعرف حقًا ما يمكن توقعه في كل صورة نلتقطها."