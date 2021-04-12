تكنولوجيا: ناسا: أول شخص ذو بشرة داكنة سيهبط على القمر مع برنامج أرتميس

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن اليوم إلى الكونجرس اقتراح ميزانية تحدد أولوياتها للإنفاق التقديري للسنة المالية 2022، تتضمن الميزانية المقترحة زيادة التمويل التي ستدعم عودة عينة المريخ، والبحوث، وعلوم المناخ والمزيد في وكالة ناسا.
وجاء فى بيان ناسا الكامل:"يوضح طلب التمويل البالغ 24.7 مليار دولار التزام إدارة بايدن تجاه وكالة ناسا وشركائها الذين عملوا بجد خلال العام الماضي في ظل ظروف صعبة وحققوا نجاحًا غير مسبوق".
وأوضح بيان ناسا "نحن نعلم أن هذه الزيادة في التمويل تأتي في وقت تكون فيه الموارد محدودة، ونحن مدينون للرئيس والشعب الأمريكي بأن نكون مشرفين جيدين ومسؤولين عن كل دولار ضريبي يتم استثماره في وكالة ناسا.. يجب تشجيع القوى العاملة في ناسا والشعب الأمريكي ما يرونه في طلب التمويل هذا. إنه استثمار في مستقبلنا، ويظهر الثقة فيما تقدمه هذه الوكالة ".
يستمر بيان وكالة ناسا في تضمين تفاصيل حول طلب التمويل التقديري، بما في ذلك حقيقة أنه يدعم مشاركة STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ويقوي قدرة ناسا على فهم الأرض بشكل أفضل وكيف يعمل كنظام متكامل، من محيطاتنا إلى غلافنا الجوي، وكيف يؤثر كل ذلك على حياتنا اليومية، وكيف يتأثر كل ذلك بتغير المناخ.