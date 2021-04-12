شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: أول شخص ذو بشرة داكنة سيهبط على القمر مع برنامج أرتميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ستيف جورشيك، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، أن ناسا ستهبط بأول شخص من ذوى البشرة الداكنة، بالإضافة إلى أول امرأة على سطح القمر مع برنامج أرتميس Artemis، وكانت التعليقات السابقة حول المهمة تشير فقط إلى هبوط الرجل التالي والمرأة الأولى على القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قدمت إدارة الرئيس جو بايدن اليوم إلى الكونجرس اقتراح ميزانية تحدد أولوياتها للإنفاق التقديري للسنة المالية 2022، تتضمن الميزانية المقترحة زيادة التمويل التي ستدعم عودة عينة المريخ، والبحوث، وعلوم المناخ والمزيد في وكالة ناسا.

وكشف بيان لناسا، "طلب التمويل هذا يبقي ناسا على طريق هبوط أول امرأة وأول شخص من ذوى البشرة الداكنة على سطح القمر في إطار برنامج Artemis، فيتوافق هذا الهدف مع التزام الرئيس بايدن باتباع نهج شامل لتعزيز المساواة للجميع".

وجاء فى بيان ناسا الكامل:"يوضح طلب التمويل البالغ 24.7 مليار دولار التزام إدارة بايدن تجاه وكالة ناسا وشركائها الذين عملوا بجد خلال العام الماضي في ظل ظروف صعبة وحققوا نجاحًا غير مسبوق".

وأضاف البيان، "يزيد طلب الرئيس التقديري من قدرة وكالة ناسا على فهم الأرض بشكل أفضل ومتابعة وتوقع تأثيرات تغير المناخ، كما أنه يعطينا الموارد اللازمة لمواصلة التقدم في خطة استكشاف الفضاء الأمريكية إلى المريخ بعد مهمة القمر، بما في ذلك هبوط أول امرأة وأول شخص من لون مختلف على القمر في إطار برنامج Artemis".

وأوضح بيان ناسا "نحن نعلم أن هذه الزيادة في التمويل تأتي في وقت تكون فيه الموارد محدودة، ونحن مدينون للرئيس والشعب الأمريكي بأن نكون مشرفين جيدين ومسؤولين عن كل دولار ضريبي يتم استثماره في وكالة ناسا.. يجب تشجيع القوى العاملة في ناسا والشعب الأمريكي ما يرونه في طلب التمويل هذا. إنه استثمار في مستقبلنا، ويظهر الثقة فيما تقدمه هذه الوكالة ".

يستمر بيان وكالة ناسا في تضمين تفاصيل حول طلب التمويل التقديري، بما في ذلك حقيقة أنه يدعم مشاركة STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، ويقوي قدرة ناسا على فهم الأرض بشكل أفضل وكيف يعمل كنظام متكامل، من محيطاتنا إلى غلافنا الجوي، وكيف يؤثر كل ذلك على حياتنا اليومية، وكيف يتأثر كل ذلك بتغير المناخ.