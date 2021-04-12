تكنولوجيا: أفضل الشاشات المخصصة للألعاب بدقة 4K في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يضم سوق الشاشات المخصصة للألعاب مجموعة من الشاشات المميزة بدقة 4K والتي تجمع العديد من المميزات لدعم المستخدمين بتجربة غامرة في الألعاب، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل شاشات الألعاب المرشحة للمستخدمين في 2021.

أفضل الشاشات المخصصة للألعاب بدقة 4K

شاشة LG 27GN950-B

تعد شاشة LG 27GN950-B أفضل الشاشات المخصصة للألعاب في الأسواق الآن، حيث تتميز الشاشة بدقة 4K في شاشة Nano IPS، تدعم معدل تحديث 144Hz، كما تدعم تقنيات FreeSync Premium Pro وG-Sync.

كما تتمتع بإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، مع دعم الإدخال السريع أيضاً مع خفض معدل تأخر الإستجابة، لذا سيتمتع المستخدمين بتجربة إنسيابية وسريعة في عرض إطارات الألعاب، كما تتميز الشاشة بحواف نحيفة جداً لذا تتوافق في دعم المستخدمين عند إستخدام اثنان من الشاشات معاً، كما تدعم الشاشة تقنية HDR600 لألوان مذهلة، وتتضمن منفذ DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ HDMI 2.0، واثنان من منافذ USB 3.0، مع مدخل للسماعات.

أفضل الشاشات المخصصة للألعاب بدقة 4K وسعر منخفض

شاشة Asus TUF Gaming VG289Q

تتوفر شاشة Asus VG289Q المخصصة للألعاب بسعر 330 دولار، حيث تتميز الشاشة بدقة 4K في شاشة IPS بحجم 28 إنش، ومعدل تحديث 60Hz، كما تدعم تقنية FreeSync و G-Sync، مع إستجابة سريعة عند 5 مللي ثانية، أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR مع آداء SDR، كما تتضمن اثنان من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.2، ومدخل للسماعات.

أفضل شاشة 4K للألعاب بحجم 43 إنش

شاشة Asus ROG Strix XG438Q

هي الإختيار المرشح للاعبين الباحثين عن الشاشات المميزة بحجم أكبر، حيث تقدم Asus شاشة ROG Strix XG438Q بحجم 43 إنش، بلوحات VA بدقة 4K، كما تتميز بمعدل تحديث 120Hz، ودعم HDR600، وتنتج صورة بألوان مذهلة، كما تدعم تقنية FreeSync Premium Pro و G-Sync، مع عرض إنسيابي، وتتضمن Asus ROG Strix XG438Q عدد من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ USB 3.0، ومدخل للسماعات.

أفضل شاشة 4K في تجربة الألعاب

شاشة Acer Predator XB273K

تعد شاشة Acer Predator XB273K الإختيار الأمثل في الشاشات المخصصة للألعاب في 2021، حيث تقدم الشاشة تجربة مذهلة في الألعاب بدقة 4K، مع اثنان من منافذ DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ HDMI 2.0، و4 من منافذ USB 3.0، حيث تدعم هذه المنافذ المستخدم في إتصال مزيد من الأجهزة، وتتميز الشاشة بلوحات IPS بحجم 27 إنش، مع معدل تحديث 144Hz، ومعدل إستجابة 4 مللي ثانية، ودعم HDR400، وFreeSync Premium مع G-Sync، كما تتميز بتصميم يقاوم إنعكاس الظلال لدعم اللاعبين بتجربة أفضل في الألعاب بتركيز أفضل في الإضاءة، كما يمكن للمستخدم أيضاً إزالة الوحدات المدمجة في الشاشة.

أفضل شاشات الألعاب 4K المخصصة للعمل

شاشة Dell UltraSharp U2720Q

تقدم شاشة Dell UltraSharp U2720Q عرض بألوان ممتازة في الألعاب، مع مزيد من منافذ USB مما يجعلها الإختيار الأمثل في العمل، حيث تتضمن منفذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.2، و2 من منافذ USB 3.0، ومنفذ USB-C/Display لدعم الإتصال بكابل فيديو USB-C عبر مخرج USB-C في الأجهزة إلى الشاشة إلى جانب HDMI أو DisplayPort.

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