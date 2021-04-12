شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمى تطبيق "كلوب هاوس" والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، بحسب "سايبر نيوز"، والتي قد تسهل استهداف أصحابها.
ويشار إلى أن "كلوب هاوس" اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.
وكان أعلن Clubhouse فى وقت سابق بدء جولة تمويل جديدة، بقيمة 4 مليارات دولار، وجمعت منصة الصوت الحي تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار بقيادة أندريسن هورويتز؛ وقدرت شركة VC العملاقة التطبيق بمبلغ مليار دولار في ذلك الوقت، قد تضاعف الجولة الجديدة صافي قيمة الشركة أربع مرات وفقا لبلومبرج.
لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن تويتر يسعى للأستحواذ على كلوب هاوس وأنها تخوض محادثات بهذا الشأن وهو ما أثار التساؤلات عن سبب اتجاه شركة التدوينات الصغيرة للاستحواذ على التطبيق الصوتى رغم إعلانها عن خدمة "تويتر سبيس".