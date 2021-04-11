شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة PUBG New State تتجاوز 10ملايين "تسجيل مسبق" على متجر تطبيقات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت لعبة PUBG الجديدة القادمة New State إلى حوالى 10 ملايين مستخدم يرغبون فى التسجيل المسبق للحصول على اللعبة فى جميع أنحاء العالم، حيث كشف الحساب الرسمى للعبة عبر تويتر عن هذا الرقم.

وقال استوديو Krafton، مطور ألعاب الفيديو الكورى الجنوبى الذى يمتلك PUBG Corporation، فى وقت سابق إنه "يأمل فى العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الهندية لإيجاد حل" بعد حظر PUBG Mobile فى الهند.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد على موعد وصول PUBG New State إلى المستخدمين حتى الآن، لكن ربما بعد بضعة أشهر، قد يكون هناك إعلان يرضى كل محبى PUBG Mobile، لكن فى الوقت الحالي، لا تظهر اللعبة على متجر Google Play، إلا انه من المتوقع أن تصل اللعبة فى وقت لاحق من هذا العام.

وتجرى أحداث PUBG New State فى Troi، عالم PUBG المستقبلي، فى عام 2051، ومن المتوقع أن تتميز اللعبة بأسلحة ومركبات جديدة وبيئة رسومية أفضل بكثير من سابقتها، سيتم إطلاقه على منصات Android و iOS.

وفى وقت سابق، بعد الحظر الهندي، سحبت PUBG Mobile شراكتها مع شركة Tencent Games ومقرها الصين فى محاولة للتخلى عن "العلامة الصينية"، وبعد ذلك، أسس صانعو PUBG Mobile شركة جديدة فى الهند تسمى PUBG India Private Limited بعد موافقة وزارة شؤون الشركات.

وتعد الشركة مدرجة بالفعل على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعد هذه الشركة هى شركة تابعة لـ PUBG Corporation، مُنشئ لعبة Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) والتابعة لشركة Krafton Inc فى كوريا الجنوبية.