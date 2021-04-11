شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقمار OneWeb و SpaceX على بعد 109 أقدام فقط من الاصطدام ببعضهما فى المدار والان مع تفاصيل الخبر
وهذا هو أول حدث معروف لتجنب الاصطدام منذ أن بدأت شركات التكنولوجيا في ملء مساحة بأجهزة إرسال عبر الإنترنت، ويقترح البعض أنها لن تكن الأخيرة.
وحددت الحدث الوشيك Space Force، التي نبهت OneWeb بمجرد تدفق التنبيهات الحمراء، وأكدت الوكالة الحكومية الأمريكية أن احتمال اصطدام القمرين الصناعيين يبلغ 1.3%، وإذا حدث الاصطدام، لكان قد أضاف مئات الأجزاء الأخرى من النفايات الفضائية إلى المدار.
ويوجد الملايين من قطع الحطام تتناثر في الفضاء، ويمكن أن تسافر بسرعة الرصاصة السريعة، والتي يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية والتلسكوبات والمركبات الفضائية.
واقترح الخبراء طرقًا للحد من عدد الأقمار الصناعية في المدار، لكن لم يتم تحويل شيء منها لواقع حتى الآن، وعندما أخطرت SpaceX OneWeb بشأن زحف قمرها الصناعي نحو Starlink، قامت الشركة بسرعة بإرسال بريد إلكتروني إلى Starlink التابع لـ SpaceX على أمل نقل الأقمار الصناعية على مسافة آمنة من بعضها البعض.
وعطلت SpaceX نظام تجنب الاصطدام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما سمح لـ OneWeb بتوجيه قمرها الصناعي بعيدًا عن الطريق.