تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط مايكروسوفت للإستحواذ على شركة Nuance

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ على خطط مايكروسوفت للإستحواذ على شركة Nuance، حيث أكد التقرير على أن عملاق البرمجيات تقدمت لعرض الشراء بقيمة 16 مليار دولار.

أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن مايكروسوفت تستعد للإستحواذ على Discord، واليوم جاء تقرير جديد من بلومبرغ ليكشف عن محادثات تجريها عملاق البرمجيات للإستحواذ على شركة Nuance، كما أكد التقرير على أن الصفقة في طريقها للإنتهاء والإعلان الرسمي خلال هذا الأسبوع.

ولقد أوضح التقرير أن هذه الصفقة تدعم مايكروسوفت في إحراز تقدم في تقنية الذكاء الإصطناعي، وتقنية الصحة وغيرها من التقنيات، حيث تعمل تقنيات Nuance على تعزيز عملية إدراك المحادثات في منتجات مايكروسوفت.

أيضاً من المتوقع أن تدعم هذه الصفقة مايكروسوفت في تعزيز تقنيات الشركة في مجال الرعاية الصحية، حيث طورت شركة Nuance في السابق “Cloud for Healthcare” من بين مشاريع أخرى تتضمن تحويل محادثات الأطباء والمرضى إلى سجلات طبية.

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