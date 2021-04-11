تكنولوجيا: شاومي تعترف بوجود مشكلة في شاشة سلسلة Redmi Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة شاومي بيان رسمي اليوم تؤكد من خلاله على إدراك الشركة للمشكلة التي رصدت في شاشة سلسلة هواتف Redmi Note 10، كما أكدت على سعي الشركة لمعالجة المشكلة قريباً.

أفادت بعض التقارير التي جاءت من مستخدمي سلسلة Redmi Note 10 إلى وجود مشكلة في الشاشة تؤدي إلى تجميد الشاشة من وقت إلى أخر، ولقد أصدرت شاومي بيان رسمي اليوم للرد على عملاء الشركة.

ولقد أكدت شركة شاومي في البيان الرسمي على أن الشركة تحرص على دعم المستخدمين بأفضل معايير الجودة في منتجاتها، كما أشارت إلى أن مشكلة تجميد الشاشة رصدت لدى نسبة صغيرة من مستخدمي سلسلة Redmi Note 10، إلا أن الشركة تعمل على معالجتها بشكل سريع.

كما أوضحت شاومي في بيانها الرسمي على حرص الشركة على الحفاظ على معايير الجودة من خلال إجراء إختبارات صارمة للتأكد كفاءة منتجات الشركة، كما أعربت عن أسفها للمستخدمين على ظهور مشكلة تجميد الشاشة.

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