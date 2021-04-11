شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلق 16 ألف حساب وهمى بسبب "الرفيوهات" الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت شركة التواصل الاجتماعى فيس بوك 16 ألف حساب لبيع أو شراء مراجعات وهمية للمنتجات والخدمات على منصاتها، وذلك بعد تدخل هيئة مراقبة المنافسة البريطانية للمرة الثانية.

كما قالت هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة CMA أن موقع فيس بوك أجرى مزيدًا من التغييرات لاكتشاف وإزالة ومنع المحتوى المدفوع الذى قد يضلل المستخدمين على منصته، بما فى ذلك تطبيق مشاركة الصور الشهير انستجرام، وقال أحد ممثلى فيسبوك: "لقد شاركنا على نطاق واسع مع هيئة السوق المالية لمعالجة هذه المشكلة، لا يُسمح بالنشاط الاحتيالى والخداع على منصاتنا، بما فى ذلك عرض أو تداول تقييمات مزيفة".

وبدأت هيئة أسواق المال حملة على المراجعات الكاذبة من عام 2019 عندما طلبت لأول مرة من فيس بوك ومنصة التجارة الإلكترونية eBay Inc التحقق من مواقعها على الويب بعد أن وجدت دليلًا على سوق متنامى لتعليقات العملاء المضللة على المنصات.

ويخضع فيس بوك أيضًا للتحقيق من قبل CMA بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار بشأن استحواذ شركة التكنولوجيا على موقع Giphy على الويب بتنسيق GIF، حيث تعرض لضغوط فى جميع أنحاء العالم بسبب ممارساتها الخاصة بمشاركة البيانات وكذلك الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية.

وقالت أندريا كوسسيلي، الرئيس التنفيذى لهيئة السوق المالية، "لقد عنى الوباء أن المزيد والمزيد من الناس يشترون عبر الإنترنت، ويقرأ الملايين منا المراجعات لتمكيننا من اتخاذ خيارات مستنيرة عندما نتسوق، وهذا هو السبب فى أن المراجعات المزيفة والمضللة مدمرة للغاية".

وتتزامن حملة CMA على فيس بوك مع جهود بريطانيا لإنشاء وحدة مخصصة للأسواق الرقمية داخل الهيئة التنظيمية للنظر على وجه التحديد فى المنصات الرقمية الحاكمة.