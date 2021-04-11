شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لينكد إن تنفى تسريب البيانات بعدما تم اختراق ثلثي قاعدة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة CyberNews في تقرير إن البيانات الشخصية لـ 500 مليون مستخدم على LinkedIn عُرضت للبيع على منصة قرصنة شهيرة عبر الإنترنت، ونفت الشركة المملوكة لشركة مايكروسوفت أن يكون ذلك خرقًا وقالت إنه يبدو أن البيانات قد تم إزالتها من موقع الشبكات الاحترافي.

وتتضمن البيانات، التي تشكل ثلثي قاعدة مستخدمي LinkedIn العالمية، معرفات الحسابات والأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات مكان العمل وروابط إلى حسابات الوسائط الاجتماعية للمستخدمين المستضافة على النظام الأساسي.

وقالت CyberNews: "يبدو أن الملفات المسربة تحتوي فقط على معلومات ملف تعريف LinkedIn - لم نعثر على أي بيانات حساسة للغاية مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو المستندات القانونية في العينة التي نشرها ممثل التهديد"، مضيفة أنه حتى عنوان البريد الإلكتروني "يمكن أن يكون كافيًا" من أجل أن يتسبب مجرم إلكتروني مختص في إحداث ضرر حقيقي ".

وقال متحدث باسم المنصة: "لم يكن هذا خرقًا لبيانات LinkedIn، ولم يتم تضمين أي بيانات حساب عضو خاص من LinkedIn فيما تمكنا من مراجعته"، "لقد قررنا... أنها (مجموعة مزعومة من بيانات LinkedIn) عبارة عن تجميع للبيانات من عدد من المواقع والشركات، إنها تتضمن بيانات الملف الشخصي للعضو التي يمكن عرضها بشكل عام والتي يبدو أنها قد تم حذفها من LinkedIn ".

وفي الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن بيانات مستخدمي فيس بوك، بما في ذلك مؤسسها Mark Zuckerberg، معروضة للبيع على الويب المظلم، وأبلغ خبير في الأمن السيبراني عن الاختراق، قائلاً إن المعلومات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم على فيس بوك - بما في ذلك 6.1 مليون من الهند - قد تم تسريبها عبر الإنترنت ونشرها مجانًا في منتديات القرصنة، ومع ذلك، قالت الشبكة الاجتماعية إن هذه ليست حالة جديدة، لكنها كانت حالة تم توصيلها في عام 2019.