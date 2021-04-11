شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستوحى ميزة أمان جديدة لـiPhone 13 من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحتوي السلسلة القادمة من أجهزة أيفون، والتي من المرجح أن تحمل اسم iPhone 13، على مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة، وفقًا لتقرير صادر عن GizChina، وانتشرت الشائعات حول إدراج ميزة المقاييس الحيوية الجديدة من قبل عملاق التكنولوجيا في أيفون القادم منذ فترة طويلة.

وبحسب موقع toi الهندى، فإن أحدثها يتعلق بعمل أبل على واجهة برمجة تطبيقات تدعم أساليب المصادقة مثل TouchID وFaceID، ويمكن دمج مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة وليس أسفل الشاشة، واعتمدت أبل على FaceID وTouchID كأداتين بيومتريين للتحقق حتى الآن.

وقد يكون وضع مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة استراتيجية سليمة لمواجهة صعوبات التعرف على الوجوه التي يمكن أن يقدمها القناع في أوقات COVID-19، ونظرًا لأن الفيروس التالف لا يزال يصيب الأشخاص الذين ليس لديهم جدول زمني للقضاء عليه، فقد يكون مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة في iPhone 13 خطوة ذكية من جانب أبل.

ولقد أعطى عام 2021 لشركة أبل بداية جيدة بالفعل، حيث إن 6 من أصل 10 هواتف ذكية مبيعًا على مستوى العالم في شهر يناير كانت هواتف أيفون، وفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint Research، وزعم الخبراء أيضًا أن أبل ستتخلى عن واجهة الشحن في iPhone 13 Pro Max وتذهب لتصميم خالٍ من أي فتحات، كذلك فهناك شيء آخر يستحق النظر وهو أنه حتى عندما تكون أبل مشغولة بواجهة برمجة التطبيقات، فقد تخطط لدمجها مع أجهزة iPhone المستقبلية وليس الجهاز التالي الذي من المقرر إطلاقه في بعض الأشهر.